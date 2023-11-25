Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisi altında olduğuna işaret eden Yağan, "25 Kasım Cumartesi günü Güney Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentimiz var. Muğla, İzmir'in güneyi, Aydın, Antalya Körfezi'ni kapsayan alanda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz. Yine cumartesi günü İç Ege bölgemizde kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazar günü yurdun büyük bölümünde özellikle düşük rakımlarda kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda kar yağışları göreceğiz." dedi.

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Batı bölgelerini etkileyen sistem nedeniyle Türkiye'nin büyük kesiminde kuvvetli rüzgar olayları meydana geleceğini de belirten Yağan, "Hem güneyli hem kuzeyli rüzgarların etkisi altında kalacağız. Önümüzdeki 3 günlük periyotta söz konusu rüzgarların 70-90 zaman zaman 90 kilometre/saatin de üzerine çıkmasını bekliyoruz, fırtına ve denizlerimizde de tam fırtınayla karşılaşma durumlarımız söz konusu." diye konuştu.

Yüksel Yağan, 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini vurgulayarak, "Pazar günü geniş bir alanda sıcaklıkların 8 ile 10 derece düşmesiyle kar yağışları göreceğiz. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerimizde kar yağışlarını göreceğiz. Özellikle kuvvetli rüzgar açısından pazar günü risk taşıyor. Hem güneyli, lodos yönünden hem de kuzeyli rüzgarlar 70-90 kilometre/saat şiddetinde fırtınalara sebep olacak. Denizlerimizde de daha yüksek rüzgarların görülmesi olası. Daha sonra bu sistem pazartesi günü kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu doğuya doğru terk edecek." ifadelerini kullandı.