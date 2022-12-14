Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, etkisini de öğlen saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.
ETKİSİNİ AKŞAM KAYBEDECEK
AA'da yer alan habere göre Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2 KENT İÇİN "TURUNCU", 17 İL İÇİN "SARI" ALARM
Öte yandan yağış bugün de yurt genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji, Ankara, Eskişehir, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Adana, Denizli, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Yozgat, Karaman ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verdi.
— AFAD (@AFADBaskanlik) December 13, 2022
METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ UYARISI
DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bugün ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKAT
Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 11, Sağanak yağışlı
İSTANBUL: 12, Parçalı bulutlu
İZMİR: 17, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 16, Gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN: 19, Sağanak yağışlı
HATAY: 13, Sağanak yağışlı
KONYA: 11, Sağanak yağışlı
KASTAMONU: 11, Sağanak yağışlı
TRABZON: 16, Sağanak yağışlı
ERZURUM: 5, Sağanak, yüksek kesimler kar yağışlı
KARS: 2, Kar yağışlı
DİYARBAKIR: 12, Sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 14, Sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 12, Sağanak yağışlı
YORUMLAR