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Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul için öğle saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde, iç ve doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle...

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu.

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu.

K.MARAŞ: 26, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 24, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

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