Meteoroloji'den haritalı uyarı! 5 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın ve Adana’nın iç, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Çanakkale’nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE RÜZGAR ORTA ŞİDDETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 32, Az bulutlu.

KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 34, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AFYONKARAHİSAR: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 36, Az bulutlu.

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 31, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 31, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 29, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KARS: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık.

VAN: 29, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.