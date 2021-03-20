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HaberlerGündemHava DurumuKIRMIZI ALARM | Son dakika HAVA DURUMU: Yağmur, sel ve çığ uyarısı - 20 Mart
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Meteoroloji'den uyarı! Yurt genelinde sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise kuzey ve doğu kesiminde 2-4 derece artıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

KIRMIZI ALARM | Son dakika HAVA DURUMU: Yağmur, sel ve çığ uyarısı - 20 Mart
Meteoroloji'den uyarı! Yurt genelinde sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç),Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞUDA VE KUZEYDE SICAKLIK ARTIYOR

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının ise kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerinde Bursa çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN SICAKLIKLAR ŞÖYLE

ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.

ÇANAKKALE: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

MANİSA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

SİVAS: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu.

BOLU: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KASTAMONU: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ZONGULDAK: 11, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 11, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

TRABZON: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.

ARTVİN: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

KARS: 5, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ERZURUM: 5, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 8, Parçalı bulutlu.

HAKKARİ: 9, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

GAZİANTEP; 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİİRT: 13, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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