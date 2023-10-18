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        Meteoroloji saat verdi! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!

        Meteoroloji, yarın için 3 kente "turuncu", 7 ilimiz içinde "sarı" alarm verdi. AFAD da bugün ve yarın için, "Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 07:24
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        Meteoroloji saat verdi! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
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        Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi.

        RİZE VE ARTVİN'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışın, yarın sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon ve Artvin'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

        AFAD'DAN 13 KENT İÇİN UYARI

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        AFAD da bugün ve yarın için, "Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" uyarısında bulundu.

        Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        AKDENİZ'DE SABAHA KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR

        Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sağanağın yarın sabah 06.00'ya kadar süreceği belirtildi.

        3 KENTE "TURUNCU" 7 İL İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre Trabzon, Artvin ve Rize için "turuncu", Adana, Giresun, Mersin, Orda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verildi.

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