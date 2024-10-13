Meteoroloji 10 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor! İşte gök gürültülü sağanak beklenen iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Haritalı rapora göre, yeni haftada yurdun birçok kesiminde şiddetli yağmur etkili olacak. Öte yandan MGM, bugün için 10 ile sarı kodlu uyarı verdi. Gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 13 Ekim 2024 Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 5 günlük rapora göre, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor. Öte yandan MGM, bugün 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji son dakika raporu ile 5 günlük Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu tahmini...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MGM’DEN 10 İLE SARI KODLU UYARI!
Meteoroloji'nin 'sarı' kod ile uyardığı 10 ilde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte gök gürültülü sağanak beklenen iller:
Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimleri, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu
13 EKİM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU
14 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
15 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU
16 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU