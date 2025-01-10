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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU TAHMİNİ GÜNCEL | 10 Ocak Cuma bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 10 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 10 Ocak İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Son dakika hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 10 Ocak Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:48
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Cuma günü için uyarılarda bulundu. Bugün özellikle; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası kendini hissettirmeye devam edecek. İşte 10 Ocak Cuma günü güncel hava durumu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İSTANBUL 9°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR 10°C, 18°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        ANKARA 1°C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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