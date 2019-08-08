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HaberlerGündemSARI SICAK! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tüm Türkiye güneşli - HABERLER

Hava durumu: Türkiye'nin tamamı güneşli

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli olacak. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgarlar etkili olacak

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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