Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor'

Araştırma, havadaki zehirli parçacıkların hamile kadınların akciğerinden plasentaya geçtiğine dair kanıtlara ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan bir araştırmada, ilk kez havadaki zehirli parçacıkların, hamile kadınların akciğerlerinden plasentaya geçtiğine dair kanıtlara ulaşıldı.

Zehirli havanın ceninlere zarar verdiği biliniyordu. Ancak bunun nasıl olduğu bilinmiyordu.

Yeni araştırmada, araştırmaya katılan tüm hamile kadınların bebeklerinin plasentalarında kirli parçacıklar bulundu. Bilim insanları bu parçacıkların ceninlere de geçmiş olmasının çok olası olduğunu söylüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Lisa Miyashita, "Annenin soluduğu kirli havanın cenini etkilediğine dair önemli işaretler var ve bu çok kaygı verici" dedi.

'İşlek caddeleri kullanmayın'

Dr. Miyashita, hamile kadınların hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmasını ve işlek caddeleri kullanmamasını tavsiye etti.

Daha önce yapılan bir dizi araştırma, hava kirliliğinin premature ve düşük kilolu doğum riskini artırdığını ortaya koymuştu. Bu araştırmalar, bu bebeklerin hayatları boyunca sağlık sorunlarına maruz kalabileceğine işaret ediyordu.

Hava kirliliği 'zekayı geriletiyor'

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Aralık'ta 500 bin doğumla ilgili verilerinin incelenmesiyle yapılan bir araştırmada bu bağlantı doğrulanmış, dünya genelinde hava kirliliğinin yoğun olduğu kentlerde yaşayan milyonlarca kadının risk altında olduğu belirtilerek 'küresel bir kamu sağlığı felaketi' uyarısı yapılmıştı.

Ağustos'ta yapılan bir araştırmada, hava kirliliğinin etkilerinin akciğerlerle sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştı. Bu araştırmada hava kirliliğinin insan zekasını ciddi oranda azalltığı belirtilmişti. 2016'da insan beyninde hava kirliliğinin izleri bulunmuştu.

3500 hücrede 72 kirli parçacık bulundu

Yeni araştırmada, sigara içmeyen ve sağlıklı bebekler dünyaya getiren beş kadının plasentaları incelendi.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan ve bakteriler ve hava kirliliği gibi zararlı parçacıkları içine çeken histiyosit hücrelerini ayrı tuttu.

Optik bir mikroskopla yapılan incelemede, 3500 hücrede 72 kirli parçacık tespit edildi. Bu parçacıklara güçlü bir elektron mikroskobuyla bakıldı ve bunların histosiyit hücrelerindeki parçacıklara benzediği görüldü.

Bu bulguların kesin olarak teyit edilebilmesi için ileri araştırmalara gerek duyulduğunu belirten Dr. Miyashita, "Bunların başka bir şey olabileceğini sanmıyoruz. Bunların kirli parçacıklar olduğu çok bariz" dedi.

Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda hamile hayvanların soluduğu zehirli parçacıkların kandan plasentalara geçtiği belirlenmişti.

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