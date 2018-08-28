Hava kirliliği zekayı geriletiyor!

Çinli bilim insanları, kirli havanın zekayı gerilettiğini tespit etti. Daha önce ciğerlere zarar verdiği ve insan ömrünün kısalmasına neden olduğu bilinen hava kirliliğinin, insan beynine etkisi üzerine yaptıkları bir araştırmada, hava kirliliğinin, beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerini gerilettiğini ortaya çıkardı