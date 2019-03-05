Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı. Etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere 19'u muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.