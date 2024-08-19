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        Haberler Sağlık Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

        Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:39
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        Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı
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        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Bursa'dan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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