Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Bursa'dan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere Ankara'ya ulaştırıldı
Giriş: 19.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:39
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Bursa'dan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
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