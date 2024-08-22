Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hava sahasında leylek alarmı! | Son dakika haberleri

        Hava sahasında leylek alarmı!

        Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğu başladı. İstanbul hava sahasında göç alarmı Atatürk Havalimanı'nda kule ile pilotun konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:23 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava sahasında leylek alarmı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nda leylek sürülerinin kalkış trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.

        Fotoğraf: İHA

        Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:

        “Kule: Peki efendim büyük bir leylek sürüsü var pistin üstünde, gerisi de geliyor. Birkaç dakika beklemeniz olacak.

        Fotoğraf: İHA

        Pilot: Anlaşıldı efendim. Biz sol tarafta takip ediyoruz bir sürü.

        Kule: Şu anda kalkış hattında görüyorum bir sürü.”

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı