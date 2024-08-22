Hava sahasında leylek alarmı!
Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğu başladı. İstanbul hava sahasında göç alarmı Atatürk Havalimanı'nda kule ile pilotun konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı
İHA'nın haberine göre; Atatürk Havalimanı’nda leylek sürülerinin kalkış trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.
Fotoğraf: İHA
Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle:
“Kule: Peki efendim büyük bir leylek sürüsü var pistin üstünde, gerisi de geliyor. Birkaç dakika beklemeniz olacak.
Fotoğraf: İHA
Pilot: Anlaşıldı efendim. Biz sol tarafta takip ediyoruz bir sürü.
Kule: Şu anda kalkış hattında görüyorum bir sürü.”
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.