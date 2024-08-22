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        Haberler Bilgi Gündem Hava sıcaklıkları düşüyor mu, bugün hava nasıl? 22 Ağustos Perşembe 2024 bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hava sıcaklıkları düşüyor mu? 22 Ağustos Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Ülke genelinde hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerini sizler için haberimizde derledik. Peki, 22 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? İşte 22 Ağustos Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 00:44 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:50
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        Ülke genelinde güncel hava durumu merak ediliyor. Yeni ayın sonlarına doğru, sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya devam ederken, bazı bölgelerde yer yer yağışlı hava görülüyor. 22 Ağustos Perşembe günü için Meteoroloji'den yapılan açıklamaları derledik. İşte 22 Ağustos Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde beklenen hava durumu...

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        HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay kıyıları, Ordu ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL 23°C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR 24°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık.

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        ANKARA 20°C, 32°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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