Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hava tahminlerine rağmen: İnsanların hazırlıksız yakalandığı anların fotoğrafları

        Hava tahminlerine rağmen: İnsanların hazırlıksız yakalandığı anların fotoğrafları

        Bazen hava koşullarına baksanız bile doğa bunu altüst edebilir. Peki, hava olaylarının anlık değişimine şahit olmak ister miydiniz? İşte, sizin için hava durumunun, insanların planlarını nasıl altüst ettiğine dair örnekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beklenmedik hava değişiklikleri insanların günlük yaşamlarını bazen oldukça kötü etkileyebilir. İnsanlar ise bu beklenmedik değişimleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşabilirler. İşte, doğanın değişimlerinin insanların hayatını nasıl değiştirdiğine dair fotoğraflar ve yorumları...

        2

        ''Yağmur, tebeşir sanat festivalimizi mahvetti.''

        3

        ''Bir fırtına sonrasında plastik şezlongların neredeyse hiç hareket etmediğini ama ağır olan ızgaramın havuza düştüğünü gördüm.''

        4

        ''Hayatım boyunca Tac Mahal'i ziyaret etmek istemiştim ve ziyaret ettiğimde çekildiğim o fotoğrafı mahveden havaya bakın, Tac Mahal gözükmüyor bile.''

        5

        ''Ev sahibim ağaç korumasını sprey boyayla boyadı ve rüzgar, boyayı bu kişinin arabasına savurdu."

        6

        ''Her şeye rağmen maç devam ediyor ve hayranlar da izliyor.''

        7

        ''Kardeşim bir haftalığına şehirden ayrıldıktan sonra evini bu halde bulmak için mi geri döndü gerçekten?''

        8

        ''Uyandığımda sel bastığını görmeyi beklemiyordum, sanırım biraz fazla yağmur yağdı.''

        9

        ''Evimin üzerine ağaç düştüğüne dair bir telefon aldım.''

        10

        ''Don olayı yüzünden basket topumun haline bakın.''

        11

        ''Ne türden bir arabaya sahip olduğunuz havanın umurunda değil gibi duruyor.''

        12

        ''Gece yağmur yağma ihtimali yüzde 20 idi.''

        13

        ''Musluğunuz damladığında onu tamir ettirmelisiniz yoksa soğuk havalarda eve geri döndüğünüzde böyle bir manzarayla karşılaşabiliyorsunuz.''

        14

        ''Bir sabah uyandım ve işte arabamın camındaki buzun kalınlığı!''

        15

        ''Yeraltı otoparkına park edilen arabalar gece karla kaplandı.''

        16

        ''Rüzgar bacamı uçurdu.''

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?