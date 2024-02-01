Hava tahminlerine rağmen: İnsanların hazırlıksız yakalandığı anların fotoğrafları

''Hayatım boyunca Tac Mahal'i ziyaret etmek istemiştim ve ziyaret ettiğimde çekildiğim o fotoğrafı mahveden havaya bakın, Tac Mahal gözükmüyor bile.''

''Ev sahibim ağaç korumasını sprey boyayla boyadı ve rüzgar, boyayı bu kişinin arabasına savurdu."

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''Her şeye rağmen maç devam ediyor ve hayranlar da izliyor.''