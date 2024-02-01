Hava tahminlerine rağmen: İnsanların hazırlıksız yakalandığı anların fotoğrafları
Bazen hava koşullarına baksanız bile doğa bunu altüst edebilir. Peki, hava olaylarının anlık değişimine şahit olmak ister miydiniz? İşte, sizin için hava durumunun, insanların planlarını nasıl altüst ettiğine dair örnekler...
Beklenmedik hava değişiklikleri insanların günlük yaşamlarını bazen oldukça kötü etkileyebilir. İnsanlar ise bu beklenmedik değişimleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşabilirler. İşte, doğanın değişimlerinin insanların hayatını nasıl değiştirdiğine dair fotoğraflar ve yorumları...
''Yağmur, tebeşir sanat festivalimizi mahvetti.''
''Bir fırtına sonrasında plastik şezlongların neredeyse hiç hareket etmediğini ama ağır olan ızgaramın havuza düştüğünü gördüm.''
''Hayatım boyunca Tac Mahal'i ziyaret etmek istemiştim ve ziyaret ettiğimde çekildiğim o fotoğrafı mahveden havaya bakın, Tac Mahal gözükmüyor bile.''
''Ev sahibim ağaç korumasını sprey boyayla boyadı ve rüzgar, boyayı bu kişinin arabasına savurdu."
''Her şeye rağmen maç devam ediyor ve hayranlar da izliyor.''
''Kardeşim bir haftalığına şehirden ayrıldıktan sonra evini bu halde bulmak için mi geri döndü gerçekten?''
''Uyandığımda sel bastığını görmeyi beklemiyordum, sanırım biraz fazla yağmur yağdı.''
''Evimin üzerine ağaç düştüğüne dair bir telefon aldım.''
''Don olayı yüzünden basket topumun haline bakın.''
''Ne türden bir arabaya sahip olduğunuz havanın umurunda değil gibi duruyor.''
''Gece yağmur yağma ihtimali yüzde 20 idi.''
''Musluğunuz damladığında onu tamir ettirmelisiniz yoksa soğuk havalarda eve geri döndüğünüzde böyle bir manzarayla karşılaşabiliyorsunuz.''
''Bir sabah uyandım ve işte arabamın camındaki buzun kalınlığı!''
''Yeraltı otoparkına park edilen arabalar gece karla kaplandı.''