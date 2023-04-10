Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Hava yolculuğunda büyüme eğilimi sürüyor
ABONE OL

IATA: Hava yolculuğunda büyüme eğilimi sürüyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’in açıkladığı Şubat 2023 trafik sonuçlarına göre, hava yolculuğu talebindeki güçlü büyüme devam ediyor

Hava yolculuğunda büyüme eğilimi sürüyor
HABERTURK.COM

IATA tarafından açıklanan rakamlara göre, Şubat 2023'teki toplam trafik Şubat 2022'ye kıyasla %55,5 yükseldi. Küresel olarak trafik şu anda Şubat 2019 seviyelerinin ise %84,9'unda seyrediyor.

Şubat ayı iç hat trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 artış gösterirken, Şubat 2023 iç hat trafik toplamının, Şubat 2019 seviyesinin ise %97,2’sinde ilerlediği vurgulandı.

"BELİRSİZ EKONOMİK SİNYALLERE RAĞMEN GÜÇLÜ TALEP"

Uluslararası trafik, Şubat 2022'ye göre %89,7 arttı ve tüm pazarlar, bir kez daha Asya-Pasifik bölgesindeki havayolları liderliğinde güçlü bir büyüme kaydetti. Uluslararası ÜYK'ler Şubat 2019 seviyelerinin %77,5'ine ulaştı.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, “Belirsiz ekonomik sinyallere rağmen, hava yolculuğuna olan talep tüm dünyada ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinde güçlü olmaya devam ediyor. Sektör şu anda 2019'daki talep seviyelerinin yaklaşık %15 altında ve bu fark her ay daralıyor” şeklinde konuştu.

ASYA PASİFİK EN YÜKSEK İKİNCİ BÖLGE

Asya-Pasifik havayolları, Şubat 2022'ye kıyasla Şubat 2023 trafiğinde %378,7 artış kaydederek, bölgedeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana son birkaç ayın çok olumlu ivmesini koruyor. Kapasite %176,4 arttı ve doluluk oranı %34,9 artarak %82,5 ile bölgeler arasında en yüksek ikinci oldu.

AVRUPA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Avrupalı ​​taşıyıcılar, Şubat 2022'ye kıyasla %47,9'luk bir trafik artışı bildirdi. Kapasite %29,7 arttı ve doluluk faktörü 9,1 puan artarak %73,7'ye yükseldi ve bu, bölgeler arasında en düşük seviye oldu.

Orta Doğu havayolları ise, bir yıl önceki Şubat ayına göre %75,0 trafik artışı gördü. Kapasite %40,5 arttı ve doluluk faktörü 15,8 puan artarak %80,0'e yükseldi.

Kuzey Amerika taşıyıcılarının trafiği, 2022 dönemine kıyasla Şubat 2023'te %67,4 arttı. Kapasite %39,5 arttı ve doluluk faktörü 12,8 puan artarak %76,6 oldu.

Latin Amerika havayolları 2022 yılının aynı ayına göre %44,1 trafik artışı sağladı. Şubat ayı kapasitesi %34,0, doluluk oranı ise 5,8 puan artarak %82,7 ile bölgeler arasında en yüksek oran oldu.

Afrika havayollarının trafiği ise Şubat 2023'te bir yıl öncesine göre %90,7 arttı. Şubat ayı kapasitesi %61,7 arttı ve doluluk oranı 11,4 puan artarak %75,0'e yükseldi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar/TL, 19,28 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,28 seviyesinde
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,6’ya yükseldi
İŞ-YAŞAM İhracat İklimi Endeksi 52,6 oldu
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
Tarım ihracatında rekor
İŞ-YAŞAM Tarım ihracatında rekor
'Togg kredisi' dolandırıcılığı!
İŞ-YAŞAM 'Togg kredisi' dolandırıcılığı!
2022 Yılında AVM Ciro Endeksi yüzde 133,8 arttı
İŞ-YAŞAM 2022'de AVM Ciro Endeksi yüzde 133,8 arttı
Mücevher sektöründen 1.6 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM Mücevher sektöründen 1.6 milyar dolarlık ihracat
Dünya hükümetlerinden enflasyon önlemleri
İŞ-YAŞAM Dünya hükümetlerinden enflasyon önlemleri
Biletinial'ın yurtdışındaki ilk durağı Avrupa oldu
İŞ-YAŞAM Yurtdışında ilk durağı Avrupa oldu
Koç Holding'in deprem bölgesindeki desteği devam ediyor
İŞ-YAŞAM Koç Holding'ten deprem bölgesine destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.