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        Haberler Gündem Güncel Havadan lastik yağdı, ölümden döndü! - Güncel haberler

        İstanbul'da yaşandı! Havadan lastik yağdı, ölümden döndü

        İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın balkonundan düşen araç lastikleri paniğe yol açtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın, yaralanmaktan son anda kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:34
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        Havadan lastik yağdı, ölümden döndü!
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        Zeytinburnu'nda bir binanın 1'inci katındaki balkondan düşen araç lastikleri ile o sırada kaldırımda yürüyen kadının yaralanmaktan son anda kurtulması güvenli kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüye göre, 22 Şubat Perşembe sabahı Seyit Nizam Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki daire balkonunda bulunan otomobil lastikleri aşağıya düştü.

        Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, lastiklerden son anda kaçarak yaralanmaktan kurtuldu.

        Lastiklere hedef olan park halindeki kamyonet ve otomobilde ise hasar oluştu.

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