Havai fişek fabrikasındaki patlama anında çevrede yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı - SAKARYA

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Havai fişek fabrikasının yakınında bulunan Yeni Orman Mahallesi'nde esnafın ve vatandaşların, patlama sonrası yaşadıkları panikle bulundukları yerden uzaklaşmaya çalışmaları güvenlik kameralarınca görüntülendi.Kayıtlarda, bir akaryakıt istasyonunun raflarında bulunan malzemelerin patlamanın şiddetiyle yere saçıldığı, esnafın büyük panik yaşadığı ve iş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken yere düştüğü görülüyor.- "Korkudan dışarıya çıkarken kayıp düştüm"Akaryakıt istasyonu sahibi Sefa Ede, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk patlamanın bir araca akaryakıt dolumu yaptığı esnada gerçekleştiğini söyledi.Olay yerinden uzaklaştığını belirten Ede, "İstasyon patladı zannettim. İkinci patlama olduğunda dönüp fabrika tarafına baktım. Her yer kapkara duman ve alev içindeydi. Aklıma evdeki kardeşim geldi. Onun yanına koştum." diye konuştu.Ede, iş yerindeki bütün camların kırıldığını anlatarak, şöyle devam etti:"İçerideki malzemeler dağıldı. Onlara bakmak için içeriye girdiğimde bir patlama daha yaşandı. Korkudan dışarıya çıkarken kayıp düştüm. Başımı vurdum. Orada yaşadığım korku hala daha devam ediyor. O basınçla yaşadığım kulak çınlaması hala daha devam ediyor. Bu fabrikanın tekrar açılmasını istemiyorum çünkü burada akaryakıt istasyonu işletiyorum. O patlama beni de büyük şekilde etkileyebilir. Daha büyük bir patlama olsaydı burayı komple patlatırdı. Burada köy diye bir şey kalmazdı."Bundan önceki patlamalara da tanık olduğunu aktaran Ede, "Bu patlama en büyüğüydü. 2009'da, 2011'de ve 2014'te oldu. Bütün halkımız tedirgin. Bu işlerin olmaması gerekiyor." dedi.- "Deprem oluyor sandım"Nalbur dükkanı sahibi Semih Topaloğlu da patlama esnasında telefonla meşgul olduğunu, ilk başta bir esintinin geldiğini kaydetti.İş yerinin camların kırıldığını belirten Topaloğlu, "Çok büyük bir korku atlattık. Ses olarak çok yüksekti. Önce bir vurdu pek bir şey anlamadık, ikinci biraz daha orta şiddetli, üçüncü ise baya yüksekti. Deprem oluyor sandım. Sonra dışarı çıktım, çok korkmuştum ve arkadaşlar su verdi. İleriden çok büyük bulutlar yükseldi. Ondan sonra anladık zaten havai fişek fabrikasının patladığını, zor anlardı. Tavanda çok az bir ayrılma oldu. Fabrikada arkadaşımın annesi çalışıyordu, durumu iyi şükür, kafasına 3 dikiş atıldı." ifadelerini kullandı.Öte yandan patlamanın şiddetiyle bazı iş yerlerinin camları kırıldı, tavanlarının bir bölümünde çökmeler meydana geldi.Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen, 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.