Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Havai fişek patlaması davasında 2 tutuklama! - Haberler
ABONE OL

Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen iki sanık tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı

Havai fişek patlaması davasında 2 tutuklama! - Haberler
AA

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. hakkında tutuklama kararı çıkartmasının ardından iki sanık gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Asiye A. ve Erşan Ö. adliyeye getirildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan iki sanık, tutuklama kararı yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kapıkule gümrük sahasında gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
GÜNDEM Akın akın geliyorlar
Son dakika haberi Sahte içki faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi!
GÜNDEM Sahte içki faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi!
SON DAKİKA HABERİ! Mafya lideri Salifov cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
GÜNDEM Mafya lideri Salifov cinayetinde 4 şüpheli adliyeye ...
Diyanet yaz kuran kursu kayıt ekranı: 2021 Yaz kuran kursu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Diyanet yaz kuran kursu kayıtları 2021
REKOR CEZA İSTEMİ! Son dakika: İnsan kaçakçılarına 897'şer yıla kadar hapis! - Haberler
GÜNDEM İnsan kaçakçılarına rekor ceza istendi!
İDDİANAME HAZIRLANDI! Son dakika: Bataklık Operasyonu'nda 840 yıla kadar hapis istemi! - Haberler
GÜNDEM Bataklık Operasyonu'nda 840 yıla kadar hapis istemi!
AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! 5 Temmuz 2021 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
GÜNDEM İstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ, BEDAŞ)
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEBBİS: Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2021
ÇİRKİN SALDIRI! Son dakika: Yazar Nihal Atsız'ın mezarına zarar verildi! - Haberler
GÜNDEM Yazar Nihal Atsız'ın mezarına saldırı!
SON DAKİKA: 'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi - Haberler
GÜNDEM 'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi