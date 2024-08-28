Havalandırma camından girerek çaldı
İstanbul Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir telefon dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Arnavutköy’de geçtiğimiz hafta gece saatlerinde bir iş yerine havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. A.C. olduğu tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının iş yerine ait küçük bir havalandırma camını kırarak içeri girdiği ve telefonları çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.