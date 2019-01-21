Türkiye'nin atkı, bere, kaban, kazak gibi ürünlerden oluşan kışlık giysi ihracatı, geçen yılın ocak-kasım döneminde 470 milyon dolara yaklaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, kışlık giysi ihracatında ilk sırayı 264,5 milyon dolarla kazak ve süveter aldı.

Bu ürün grubunu yaklaşık 148 milyon dolarla kaban ve mont, 35,1 milyon dolarla atkı, şal ve eşarp, 18,3 milyon dolarla bere, bone ve takkeler, 4 milyon dolarla da eldiven izledi.

Böylece anılan ürünlerin geçen yılın 11 ayındaki toplam ihracat tutarı yaklaşık 470 milyon dolar oldu.

Kazak ve süveter satışı başta olmak üzere ihracatta ön plana çıkan ülkeler ise Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Kırgızistan olarak sıralandı.

- Her bütçeye uygun fiyatlar

İhracata yönelik ürünlerin yanı sıra iç pazarda da her bütçeye uygun fiyatlarla ürün bulmak mümkün.

Tüketicinin beğenisine sunulan değişik kalite ve markalarda ürünlerden bereler 9-725 lira, eldivenler 7-985 lira, atkılar 10-545 lira, kazaklar 10-3 bin 690 lira, botlar da 30-6 bin 877 liradan satılıyor.

- Merdiven altı imalat uyarısı

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları (İHKİB) Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine, iç piyasada genel anlamda bir durgunluk yaşandığını, firmaların yılbaşı dolayısıyla birçok üründe indirim kampanyaları düzenlediğini söyledi.

İç pazardaki satışların düşüş eğiliminde olmasına karşın sektörün geçen yıl tutar bazında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artırarak 17,6 milyar dolara ulaştırdığını belirten Gültepe, miktar bazında artışın da yüzde 7 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Gültepe, "2019'da sektör ihracatını 18,5 milyar dolara taşırsak bizim için başarıdır." dedi.

Tüketicinin kışlık giysi tercihlerini değerlendiren Gültepe, "Yünlü ve pamuklu kıyafetlere ilgi var. Mont, kazak, kaz tüylü ve normal kabanlarla spor amaçlı termal ürünler de tercih ediliyor." diye konuştu.

Gültepe, iç piyasada her bütçeye uygun ürün bulmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, vatandaşların alışveriş yaparken özellikle çocuk grubunda standartlara uygun olmayan, merdiven altı ürünlerden uzak durmaları gerektiğini kaydetti.