Havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu
İstanbul'da Arnavutköy'de havalimanı personellerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 9 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkiinde havalimanı personelini taşıyan minibüs şarampole uçtu. Kazada havalimanında çalışan 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydana geldi. Havalimanında çalışan personeli taşıyan Murtaza Yıldırım'ın kullandığı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole uçtu.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.