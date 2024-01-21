Havalimanında dev uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten, söz konusu operasyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Bakanlık olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız."

Fotoğraflar: DHA