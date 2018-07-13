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Havaalanlarının düşündüğümüzden çok daha garip olduğunu bu fotoğraflardan sonra kesinlikle söyleyebiliriz. Örneğin "Yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanına giriş yaptım" pozu veren bu adam görenlerde ufak bir şaşkınlık yaratıyor.