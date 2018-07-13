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Havaalanlarında karşılaşılan ilginç görüntüler

13.07.2018 - 10:57 | Güncelleme:

Havaalanlarının binbir çeşit insanın karşılaşma noktası olduğunu biliyorduk ancak bu kadarını tahmin edememiştik! İşte havaalanlarında kaydedilen ilginç kareler...

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    Havaalanlarının düşündüğümüzden çok daha garip olduğunu bu fotoğraflardan sonra kesinlikle söyleyebiliriz. Örneğin "Yoğun güvenlik önlemleri altında havaalanına giriş yaptım" pozu veren bu adam görenlerde ufak bir şaşkınlık yaratıyor. 

  • 2 Havaalanlarında karşılaşılan ilginç görüntüler
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    Her yerde bilgisayar oyunu oynayabilen adamın azmi ise takdir edilmeli. 

  • 3 Havaalanlarında karşılaşılan ilginç görüntüler
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    Selfie'nin de böylesine pes.

  • 4 Havaalanlarında karşılaşılan ilginç görüntüler
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    Çatalla cips yiyen kibar insan... 

  • 5 Havaalanlarında karşılaşılan ilginç görüntüler
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    İşte havaalanlarında karşılaşılan en ilginç görüntüler...

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