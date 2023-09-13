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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Havalimanlarını kullanan yolcu sayısının bu yıl 220 milyona çıkması bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

        Havalimanlarını kullanan yolcu sayısının bu yıl 220 milyona çıkması bekleniyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 8 ayında tüm havalimanlarında 143 milyon 360 bin yolcu ağırladıklarını ve 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısını neredeyse 5'e katladıklarını belirterek, "Yolcu sayısındaki artışlara baktığımızda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında havalimanlarımızı kullanan yolcu sayısının 220 milyona çıkarak yeni bir tarihi rekor kıracağımızı öngörüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:28
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        "Yolcu sayısının 220 milyona çıkması bekleniyor"
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        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin inşaatında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'inci pist ve yeni üst yapı çalışmalarını yerinde incelediklerini dile getirdi.

        Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'mız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        2020 yılına kadar havacılık sektörünün her yıl rekor artışlarla sürekli büyüdüğünü anımsatan Uraloğlu, "Ancak 2020 yılı pandemi nedeniyle ulaşım sektörü açısından faaliyetlerin durduğu, 2021 yılı da salgın etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı bir yıl oldu. Ama 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen’de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi.

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        Bu yılın ilk 8 ayında da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaklaşık 150 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 131 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 19 milyon 700 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl 24 milyon 300 bine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'inci pistini iniş ve kalkışa müsait duruma getirdiklerini belirterek, "ILS test ve devreye alma uçuş kontrol çalışmaları ve test uçuşlarımız devam etmektedir. 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2'inci pist ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu da proje kapsamındadır.

        2'inci pist ve hızlı çıkış taksi yolları ile pistten orta aprona ulaşımı sağlayan bağlantı taksi yollarına ait inşaat, elektrik ve elektronik imalatlarını da tamamladık. 2'inci pist yapımının yanı sıra, 46 uçak kapasiteli orta apron, 40 uçak kapasiteli kargo apronu, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip üstyapı tesisleri ve 91 metre yüksekliğinde hava trafik kontrol kulesi de kazanmış oldu." açıklamasını yaptı.

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        "SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ÜLKEMİZDE YOLCU TRAFİĞİNİN EN ÇOK OLDUĞU İKİNCİ HAVALİMANI"

        Yeni hava trafik kontrol kulesinin 9 Ocak tarihinde hizmete girdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, o günden itibaren tüm ATM sistemleriyle birlikte 7 gün 24 saat hava trafik operasyonuna hizmet vermekte olduğunu aktardı.

        Uraloğlu, kargo apronu beton kaplama imalatlarının da devam ettiğini ifade ederek, "Projemiz kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı – Pendik Bağlantı Yolu’nun yer altına alınarak üzerinden ikinci pistin geçirilmesi için çalışmalarımız da var. " dedi.

        Terminal-3 bölgesindeki kemer imalatlarının devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Şu anda TEM bağlantı yolu trafiği doğu tüpten veriliyor. Batı tüp içerisindeki temel ve iç perde imalatlarına da başladık. Orhanlı Bölgesi yol geçiş ve altyapı deplase imalatlarımız da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yapılışını Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapmakla özdeşleştirenler vardı. 'Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü?' diye eleştiri yapıyorlardı. Proje kapsamında inşa ettiğimiz TEM Bağlantı Yolu ve Tüneli çalışmalarına anlam veremeyerek sosyal medyada dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlar da yayınladılar. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı ülkemizde yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızdır." diye konuştu.

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        "HAVACILIKTA ÜLKEMİZİ KÜRESEL BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRDÜK"

        Uraloğlu, "1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 11 trilyon dolar ticaret hacimli 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Bu kapsamda 2003 yılında başlattığımız Bölgesel Havacılık Politikası ile havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi etmekle kalmadık, havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

        Ağustos ayında havalimanlarında yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, "2023 yılı ilk 8 ayda ise tüm havalimanlarımızda 143 milyon 360 bin yolcu ağırladık ve 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısını neredeyse 5’e katladık. Yolcu sayısındaki artışlara baktığımızda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, havalimanlarımızı kullanan yolcu sayısının 220 milyona çıkarak yeni bir tarihi rekor kıracağımızı öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

        Uraloğlu, havacılık alanında yatırım ve başarıları devam ettirmeye de kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmaları sürüyor. Kamu Özel İşbirliği ile hayata geçirdiğimiz bölgesel havalimanı olacak olan Çukurova Havalimanı'nda da sona geldik. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayi Başkanlığı'mızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu koordinasyon bizim için kıymetli." diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, basın toplantısının ardından ikinci pistin inşaat alanında ve hava trafik kontrol kulesinde incelemelerde bulundu.

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