Havant & Waterlooville - Maidenhead United karşılaşma önü

Havant & Waterlooville ve Maidenhead United, 30 Ekim 2018 Salı günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:45. Maç öncesi Havant & Waterlooville 11 puanla 22. sırada, Maidenhead United 17 puanla 18. sırada bulunuyor. Havant & Waterlooville, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Maidenhead United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Havant & Waterlooville kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Maidenhead United kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Havant & Waterlooville son haftadaki Weston-super-Mare müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Maidenhead United ise Concord Rangers karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Havant & Waterlooville, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Maidenhead United, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Maidenhead United 9 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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