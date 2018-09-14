Havant & Waterlooville - Sutton United maçı öncesi rakamlar

Havant & Waterlooville ve Sutton United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Havant & Waterlooville 9 puanla 20. sırada, Sutton United 16 puanla 10. sırada bulunuyor. Havant & Waterlooville, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sutton United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 401 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Havant & Waterlooville kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Sutton United sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Havant & Waterlooville son haftadaki Ebbsfleet United müsabasında 1-4 yenildi.

Sutton United, Weston-super-Mare karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Havant & Waterlooville, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Sutton United, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sutton United 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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