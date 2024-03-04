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        Havaya ateş açan kişiye gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:10 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:10
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        Havaya ateş açan kişiye gözaltı
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

        Yerlikaya, şüpheliyi yakalayıp adalete teslim eden polisleri tebrik etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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