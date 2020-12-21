Havayolu hisseleri sert düştü

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Havayolu şirketlerinin hisseleri Türkiye'nin İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşları geçici olarak durdurduğu açıklaması sonrası sert düşüşle açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam, İngiltere'de tespit edilen yayılma hızı daha yüksek koronavirüs nedeniyle bu ülke ve Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Avrupa ülkeleri de İngiltere ile yolcu ve yük taşımacılığını askıya aldı.

Açıklama sonrası bugün ilk işlemlerde sert düşüşle açılan THY hisseleri saat 1017'de yüzde 5 düşüşle 12.31 liradan, Pegasus hisseleri aynı saatte yüzde 5.3, TAV hisseleri de yüzde 5.6 düşüşle işlem gördü.

Aynı saatte BIST-100 ise yüzde 1.09 ekside seyretti. Koca Twitter'dan dün gece yaptığı açıklamada, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir" dedi.