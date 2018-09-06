Havayolu yolcu sayısı
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Havayolu yolcu sayısı 8 ayda 143 milyonu aştı

Türkiye genelinde ocak-ağustos döneminde havayolu yolcu trafiği (direkt transit dahil), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla 143 milyon 202 bin 371 oldu

06.09.2018 - 17:46 | Güncelleme: AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 8,3 azalışla 82 bin 596, dış hatlarda yüzde 8,5 artışla 75 bin 687 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği yüzde 14,5 artarak 46 bin 432'ye ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2,2 artışla 204 bin 715'i buldu.

Ağustosta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 1,1 düşerek 10 milyon 526 bin 567, dış hat yolcu trafiği yüzde 10,8 artışla 12 milyon 258 bin 770 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artışla 22 milyon 800 bin 1 olarak gerçekleşti.

YÜK TRAFİĞİ ARTTI

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ağustos ayı itibarıyla yüzde 4,7 artışla 400 bin 377 tonu buldu.

Ocak-ağustos döneminde ise Türkiye geneli havalimanlarında toplam uçak trafiği yüzde 7,3 artışla 1 milyon 360 bin 876'ya ulaştı. Yılın 8 ayında direkt transit dahil havayolu yolcu trafiği de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 143 milyon 202 bin 371 oldu. Yük trafiği ise yüzde 10,6 artışla 2 milyon 527 bin 101 ton olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DAKİ HAVALİMANLARINDA HAREKETLİLİK

İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki hareketlilik ağustos ayında da devam etti.

Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 azalışla 1 milyon 839 bin 848, dış hatta yüzde 2 artışla 4 milyon 788 bin 190 olmak üzere, toplamda yüzde 0,2 azalışla 6 milyon 628 bin 38 olarak gerçekleşti.
Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği de geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 6 artışla 2 milyon 85 bin 188, dış hatta yüzde 12 artışla 1 milyon 225 bin 726 olmak üzere, toplamda yüzde 8 yükselerek 3 milyon 310 bin 914 oldu.
Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarının ağustos ayı itibarıyla dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu trafiği, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 0,4 artışla 921 bin 547, dış hatta yüzde 13 artışla 464 bin 785 olmak üzere, toplamda yüzde 4 artışla 1 milyon 386 bin 332'yi buldu.

Gazipaşa Alanya Havalimanı yolcu trafiği, geçen ay geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 36 artışla 71 bin 989, dış hatta yüzde 81 yükselerek 110 bin 522 olmak üzere, toplamda yüzde 60 arttı ve 182 bin 511'e çıktı.

Antalya Havalimanı yolcu trafiği, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 azalışla 747 bin 701, dış hatta yüzde 18 artışla 4 milyon 91 bin 391 olmak üzere, toplamda yüzde 15 artışla 4 milyon 839 bin 92 olarak gerçekleşti.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı yolcu trafiği, geçen ay geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 3 artışla 462 bin 329, dış hatta yüzde 52 artışla 322 bin 459 olmak üzere, toplamda yüzde 19 yükselişle 784 bin 788 olarak kayıtlara geçti.

Muğla Dalaman Havalimanı yolcu trafiği, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8 artışla 251 bin 235, dış hatta yüzde 22 artışla 559 bin 31 olmak üzere, toplamda yüzde 17 artışla 810 bin 266'yı buldu.

 

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