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Haberler Gündem Güncel Havuz çökünce vinç geminin üzerine devrildi!
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Tuzla'da tersanede havuz çöktü; vinç geminin üzerine devrildi

İstanbul Tuzla'da korku dolu anlar yaşandı. İlçede bulunan özel bir tersanedeki gemi havuzu çöktü. Bu sırada havuzun yanındaki vinç geminin üzerine devrildi

Havuz çökünce vinç geminin üzerine devrildi!
DHA

Tuzla'da bulunan özel bir tersanede gemi havuzu çöktü. Havuzun yanındaki geminin üzerine vinç devrildi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA'nın haberine göre olay Tuzla Evliyaçelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan Çındemir Tersanesi'nde yaşandı.

Gemi tadilatı sırasında tersanedeki gemi havuzu bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ardından havuzun yangındaki bir geminin üzerine vinç devrildi.

Tersaneden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yardım talebinin gitmediği öğrenildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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