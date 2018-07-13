Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Tozkoparan Yüzme Havuzu’nun suyu bir gecede boşalınca, ‘Yıldız, Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri’ yarıda kaldı. Yarışmaların iki gün önce başladığı havuza bu sabah gelen yüzücüler ve aileleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Havuz suyunun yarı yarıya boşaldığına şahit olan yüzücüler ve aileleri, duruma sosyal medya üzerinden de tepki gösterdi.

Havuzun denge tankında yaşanan sorun nedeniyle suyun boşaldığı, bu durumun bazı antrenörler tarafından fark edilerek havuz yetkililerine daha önce iletildiği halde herhangi bir önlem alınmadığı iddia edildi. Özellikle şehir dışından gelenler büyük mağduriyet yaşarken, dün yapılması gereken yarışlar iptal edildi.

Tozkoparan Yüzme Havuzu, 7 yıl önce yapımının tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından protokolle 20 yıllığına Türkiye Yüzme Federasyonu’na devredilmişti.

500’ü aşkın yüzücünün katılımıyla pazar gününe kadar sürmesi planlanan yarışmaların başka bir havuza kaydırılması için görüşmeler yapılıyor. Havuzlardaki yaz okulları nedeniyle sıkıntı yaşanırken, federasyonun seçmeleri Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Beylikdüzü Yüzme Havuzu’na almak için çalıştığı ancak bu çabaların sonuç vermediği kaydedildi. Yarışların akşam seansları, Fenerbahçe Yüzme Havuzu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

AİLELER İSYANDA!

Sporcuların aileleri, yaşanan bu durum karşısında tepkilerini, sosyal medyada dile getirdi.



