Havza'da vefa sosyal destek birimine moral konseri - SAMSUN

AA

Havza Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Koral Yüksel, "Yaklaşık 2 aydır pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde özveri ile çalışan Havza Vefa Sosyal Destek Birimi çalışanlarımıza teşekkür ve minnet borçluyuz. Bu gece bizleri yalnız bırakmayan Havza Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir'e de teşekkür ederiz." dedi.Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise vefa birimi çalışanlarına teşekkür ederek, "Rabbim inşallah kısa sürede bu salgının üstesinden gelmeyi önce Türkiye sonra dünya olarak nasip eder." diye konuştu.Ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi:"Belediye olarak biz de bu süreçte çok yoğun bir gündem ile çalışıyoruz. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat çalışmakta. Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."Havza Vefa Sosyal Destek Birimi Koordinatörü Fatih Bıyık ise 188 personel ve 8 ekip ile çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.Bıyık, "Burada bizlere her türlü desteği esirmeyen Havza Kaymakamımız Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederiz." dedi.Sosyal medya aracılığı ile canlı yayınlanan moral konserini yüzlerce kişi takip etti.