Dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Hawai’deki Mauna Loa, neredeyse son 40 yıldır ilk kez patladı.

Lav akışının büyük çoğunlukla dağın zirvesinde olduğu bildirildi. Ancak bölge sakinleri kül yağmuru konusunda uyarıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) durumun çabucak değişebileceğini söyledi.

Yetkililer, yerleşim birimlerinin büyük olasılıkla etkilenmeyeceğini belirtirken, tahliye talimatı verilmedi.b

Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı’nın içindeki Mauno Loa Amerikan eyaletindeki Big Island’ın yarısını kaplıyor. Yanardağ 4,149 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilometrekareden büyük bir alana yayılıyor.

Bölgedeki yanardağ patlaması uyarısı, son günlerde yaşanan bir dizi sarsıntıdan sonra yapıldı.

USGS’ye göre Mauna Lona 1843’ten sonra 33 kez patladı. Son patlamanın yaşandığı 1984’te lavlar, adanın en kalabalık kasabası Hilo’ya 10 kilometreye kadar yaklaşmıştı.

Ancak Big Isband’ın nüfusu 1980’lerden bu yana iki katına çıkıp, 200 bin kişiye çıktı.

Mauna Loa dünyanın en büyük aktif yanardağı. Daha büyük yanardağlar var, ancak çok uzun süredir patlama olmadığı için aktif değiller.