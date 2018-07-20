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Hayal edilen ve gerçekte olan kareler

20.07.2018 - 08:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

O güzel manzaralarına bakıp hayran olduğumuz yerlerin gerçekte öyle olmadığını görmek sizi biraz şaşırtabilir...

  • 1 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    1 | 48

    Çin Seddi

  • 2 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    2 | 48

    Çin Seddi

  • 3 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    3 | 48

    Giza Piramiti, Kahire, Mısır 

  • 4 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    4 | 48

    Giza Piramiti, Kahire, Mısır 

  • 5 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    5 | 48

    Niagara Şelaleleri, Kanada

  • 6 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    6 | 48

    Niagara Şelaleleri, Kanada

  • 7 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    7 | 48

    Sistina Şapeli, Vatikan

  • 8 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    8 | 48

    Sistina Şapeli, Vatikan

  • 9 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    9 | 48

    Manneken Pis Çeşmesi, Brüksel, Belçika

  • 10 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    10 | 48

    Manneken Pis Çeşmesi, Brüksel, Belçika

  • 11 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    11 | 48

    Versay Sarayı, Paris, Fransa

  • 12 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    12 | 48

    Versay Sarayı, Paris, Fransa

  • 13 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    13 | 48

    Yasak Şehir, Pekin, Çin

  • 14 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    14 | 48

    Yasak Şehir, Pekin, Çin

  • 15 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    15 | 48

    Buckingham Sarayı, İngiltere

  • 16 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    16 | 48

    Buckingham Sarayı, İngiltere

  • 17 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    17 | 48

    Yellowstone Ulusal Parkı, ABD

  • 18 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    18 | 48

    Yellowstone Ulusal Parkı, ABD

  • 19 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    19 | 48

    Pisa Kulesi, İtalya

  • 20 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    20 | 48

    Pisa Kulesi, İtalya

  • 21 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    21 | 48

    Mona Lisa, Louvre Müzesi, Paris, Fransa

  • 22 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    22 | 48

    Mona Lisa, Louvre Müzesi, Paris, Fransa

  • 23 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    23 | 48

    Eyfel Kulesi, Paris, Fransa

  • 24 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    24 | 48

    Eyfel Kulesi, Paris, Fransa

  • 25 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    25 | 48

    Eyfel gölgesinde piknik yapanlar

  • 26 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    26 | 48

    Gerçekte olan...

  • 27 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    27 | 48

    Maldivler

  • 28 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    28 | 48

    Maldivler

  • 29 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    29 | 48

    Rio de Janeiro, Brezilya

  • 30 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    30 | 48

    Bu kare bir konserden ama yine de kalabalık.

  • 31 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    31 | 48

    Trevi Çeşmesi, Roma, İtalya

  • 32 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    32 | 48

    Trevi Çeşmesi, Roma, İtalya

  • 33 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    33 | 48

    Venedik'te romantik bir gezi

  • 34 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    34 | 48

    Venedik'te romantik bir gezi

  • 35 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    35 | 48

    Santorini, Yunanistan 

  • 36 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    36 | 48

    Santorini, Yunanistan 

  • 37 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    37 | 48

    Tac Mahal, Hindistan

  • 38 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    38 | 48

    Tac Mahal, Hindistan

  • 39 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    39 | 48

    Phuket Adası - Tayland

  • 40 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    40 | 48

    Phuket Adası - Tayland

  • 41 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    41 | 48

    Stonehenge - İngiltere

  • 42 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    42 | 48

    Stonehenge - İngiltere

  • 43 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    43 | 48

    Vatikan

  • 44 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    44 | 48

    Vatikan

  • 45 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    45 | 48

    Küçük Deniz Kızı Heykeli, Kopenhag, Danimarka

  • 46 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    46 | 48

    Küçük Deniz Kızı Heykeli, Kopenhag, Danimarka

  • 47 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    47 | 48

    Central Park, New York, ABD

  • 48 Hayal edilen ve gerçekte olan fotoğraflar! Hayaller ve hayatlar
    48 | 48

    Central Park, New York, ABD

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