Hayal Köseoğlu, ayrıca 'Mucize Doktor' dizisi için bir veda notu yayınladı. Köseoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Açicim, bugün biraz duygulu bir günümüz, vedalaşıyoruz... Bu işin bana kattığı tüm güzel insanlara, tüm kahkahalara, tüm deneyimlere sonsuz teşekkürler. Beraber bir pandemi bile geçirdik. İki sene boyunca acısıyla, tatlısıyla hayatıma ortak olan iş arkadaşlarım, dostlarım; iyi ki değdiniz hayatıma... Ekrandan iki sene boyunca, bu özel deneyime ortak olan değerli seyircilerimize de elveda...