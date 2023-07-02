Bu da bunun uzun süredir burada kaldığını gösteriyordu. Sahibi yaklaşık 6 ay önce bırakıp, gitmiş. Çeşitli sebeplerden terk edilmiş olabilir. Ağı buradan kaldırdık. Üzerinde 3 adet 'maja crispata' dediğimiz örümcek yengeci, bir tane halk diliyle 'lapin' olarak bilinen çürümüş bir balık ve hassas türler arasında yer alan vatozgillerden 'Raja radula' vardı.