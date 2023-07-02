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Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ile ekibi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında hayalet ağ içerisinde 'Raja radula' türü vatozu görüntüledi. Prof. Dr. Ayaz, "Avlanması yasak olan ve koruma altındaki türlerden olan vatoz, bir süre sonra öldü. Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor" dedi

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DHA
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında ilk dalış Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yapıldı. 
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

    Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi, denizin dibinden çıkardıkları 300 metre uzunluğundaki terkedilmiş uzatma ağı içerisinde 'hassas türler' arasında yer alan 'Raja radula' türü vatoz görüntüledi.
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

    Hayalet ağların 3 grupta toplandığını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Bunlardan bir tanesi; çeşitli etkilerle fırtınalar, akıntılar gibi pek çok nedenlerle gerçekten denizde kaybedilenler. 
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

    Diğeri, balıkçının bilinçsizlikten dolayı bilerek ve isteyerek denize atması, denizi bir çöplük gibi kullanması. 3'üncü grubu ise terk edilip bırakılması, denizde sahipsiz kalması. Bunun çok farklı sebepleri olabilir" dedi.
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

    "TERK EDİLEN AĞ, HALA AVCILIĞA DEVAM EDİYORDU"

    Terk edilen ağlara dikkati çekip, hiçbir ağın denize atılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayaz, "Terk edildiği anlaşılan bir ağ bulduk. Üzerinde şamandıraları vardı. Bulunamayan bir ağ değildi. Ağı bulduğumuzda mantarların üzerine poliket gelişimi vardı. 
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

    Bu da bunun uzun süredir burada kaldığını gösteriyordu. Sahibi yaklaşık 6 ay önce bırakıp, gitmiş. Çeşitli sebeplerden terk edilmiş olabilir. Ağı buradan kaldırdık. Üzerinde 3 adet 'maja crispata' dediğimiz örümcek yengeci, bir tane halk diliyle 'lapin' olarak bilinen çürümüş bir balık ve hassas türler arasında yer alan vatozgillerden 'Raja radula' vardı.
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

    Avlanması yasak olan ve koruma altındaki türlerden olan vatoz, bir süre sonra öldü. Terk edilmiş ağlar, deniz canlıları için büyük sıkıntı yaratabiliyor. Hiçbir ağ denize atılmamalı, terk edilmemeli. Sonuçları çok kötü olabiliyor. Bu tür durumları defalarca görüntüledim. Terk edilen ağ, hala avcılığa devam ediyordu" diye konuştu.
  • Hayalet ağlar, koruma altındaki türleri de avlıyor

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