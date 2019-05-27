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"Hayalim ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak"

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide yerlileşmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Şu anki hayalim ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak. Onun için çalışıyoruz, yüzde 100 bağımsızlık bugünkü şartlarda biraz erken olabilir ama kendi kaynaklarımızı ne kadar kullanabilirsek o kadar dışa bağımlılığımızı azaltmış oluruz." dedi

enerjide dışa bağımlılık

Dönmez, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil'de üniversite öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Programa farklı üniversitelerden öğrenciler ile AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin elektrik ve gaz piyasalarının serbestleşme sürecini anlattı. Elektrik piyasasının 2002’de serbestleştiğini aktaran Dönmez, o dönem 30 bin megavat olan elektrik kurulu gücünün şu anda 90 bin megavata çıktığını söyledi.

Dönmez, söz konusu kurulu gücün yüzde 80’inin özel sektör eliyle işletildiğini ve 2002’den bu yana gerçekleştirilen 100 milyar dolarlık yatırımın çoğunluğunun da özel sektör tarafından yapıldığını kaydetti.

Türkiye’nin 2000’li yıllarda çok küçük kapasitelerde olan yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde payının giderek arttığını aktaran Dönmez, bir diğer önemli kaynağın da nükleer enerji olduğunu ifade etti.

Dönmez, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin 2023’te devreye gireceğini hatırlatarak, “İkinci ve üçüncü santrallerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendiriyoruz ama eksik kalan kısmı kömür veya gaz gibi diğer santrallerle kapatıyoruz. ‘Önce temiz enerji’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye’nin ekipman üretiminde de adımlar attığını dile getiren Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalelerinde yerli ekipman üretiminin şart olduğunu kaydetti.

Dönmez, Türkiye’de bu ekipmanların üretiminin yapılacağını belirterek, “Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği, hatta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere bölgedeki ülkelere bu ekipmanları satış imkanına sahip olan bir ülke olacak. Bununla birlikte, insan kaynağı ve istihdama da önemli bir katkı sunulacak.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin kömür rezervlerine ilişkin de bilgiler veren Dönmez, geçen yıl 101,5 milyon ton üretimle rekor kırıldığını söyledi.

Dönmez, Türkiye’nin 19 milyar ton kömür rezervinin bulunduğunu aktararak, "Toplamda enerji ithalatımız 40 milyar dolar seviyesinde. Cari açığın önemli bir kısmını oluşturuyor. Şimdi artık düşüyor. Ne kadar yerlileştirirsek cari açığımız o kadar düşecek." dedi.

Son dönemde “Kendi elektriğini kendin üret” temasıyla yeni bir kampanya başlattıklarını anlatan Dönmez, bu kapsamda vatandaşın hem çatısında elektrik üretebileceğini, ihtiyaç fazlası elektriğini de satabileceğini dile getirdi.

“YAPAY ZEKA VE AKILLI SİSTEMLER" TAVSİYESİ

Dönmez, öğrencilerle kendi hayatına ilişkin bazı detaylar da paylaştı.

Üniversitede okurken kamuda çalışmayı düşünmediğini aktaran Dönmez, başka hayalleri olduğunu ama kamuda çalışmaya başlayınca farklı bir noktaya geldiğini ifade etti.

Dönmez, bundan sonraki hayalinin ne olduğunun sorulması üzerine, “Şu anki hayalim ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak. Onun için çalışıyoruz. Yüzde 100 bağımsızlık bugünkü şartlarda biraz erken olabilir ama kendi kaynaklarımızı ne kadar kullanabilirsek, o kadar dışa bağımlılığımızı azaltmış oluruz.” yanıtını verdi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Dönmez, özellikle yapay zeka programları ve akıllı sistemlerin önem taşıdığını vurguladı.

Dönmez, ayrıca mutlaka bir alanda uzmanlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

 

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