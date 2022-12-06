Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Hayat Bugün dizisi bu akşam son bölüm mü?

Show TV'nin sevilen dizlerinden biri olan Hayat Bugün, final iddialarıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü dizi New Amsterdam'ın uyarlaması olan Hayat Bugün dizisinin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümü öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
  • Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Show TV yayın akışı! Hayat Bugün dizisi bu akşam son bölüm mü?

    Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Hayat Bugün dizisi, bugün 8. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Söz konusu bölüm öncesi sosyal medyada dizinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. İşte, merakla araştırılan duruma dair bilgiler...
  • Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Show TV yayın akışı! Hayat Bugün dizisi bu akşam son bölüm mü?

    HAYAT BUGÜN FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün" final kararı aldı. 

    Çarşamba günleri yayınlanan dizi bu akşam son bölümüyle ekranlara gelecek.
  • Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Show TV yayın akışı! Hayat Bugün dizisi bu akşam son bölüm mü?

    HAYAT BUGÜN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Hisarönü Hastanesi hem Barış hem Derin’in kazalarıyla çok zor bir gece yaşamaktadır. Her zaman hastaların hayatını kurtarmaya çalışan hekimlerimiz bu sefer aynı sınavı arkadaşları için verirler. Geçmişte kalp nakli olan bir hastanın hastaneye gelmesi Barış’ı altüst eder çünkü bu hasta Barış’ın ölen ablası Bilge’nin kalbini taşımaktadır. Barış o kalbi yaşatmak için geceli gündüzlü çalışır.
  • Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Show TV yayın akışı! Hayat Bugün dizisi bu akşam son bölüm mü?

    Derin’i neredeyse kaybetmiş olan Aras ise artık ilişkileri hakkında net bir karar vermiştir, geriye kalan tek şey bunu Derin’e itiraf etmektir. Ayrıca Derin ve Mert’in trafik kazasında bir karı-koca da yaralanmıştır. Mert suçluluk içinde kıvranırken, bu kazadan sadece küçük yaralarla kurtulan kadının bazı şüpheli davranışları vardır. Kadın ile ilgili gerçekler ortaya çıktığında tüm hastane büyük bir şok yaşar. Finalde ise Barış’ı hem hekimliği hem ailesiyle ilgili önemli bir karar beklemektedir, Hisarönü ailesi ise ona çoktan duygusal bir sürpriz hazırlamıştır...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.