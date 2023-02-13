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Sismik izolatör nedir? Deprem sismik izolatör sonradan yapılır mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem yaşandı. 10 ilimizde yıkıcı hasara sebep olan depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Depremde bazı hastaneler ise sismik izolatör sayesinde hasar bile almadı. Yaşanan olayın ardından sismik izolatörlerin önemini bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşların gözü Sismik izolatör nedir, sonradan yapılır mı? sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Hayat kurtarıyor! Sismik izolatör nedir, deprem riskini ne kadar azaltır? Deprem sismik izolatör sonradan yapılır mı?

    Malatya ve Gaziantep'teki iki kamu hastanesi, zeminlerine yerleştirilen sismik izolatör sayesinde Kahramanmaraş depremini hasarsız olarak atlattı. Sismik izolatörler tüm binayı depremin yıkıcı etkisinden korumayı başarıyor. İşte deprem sismik izolatörü ile ilgili bilgiler haberimizde...
  • Hayat kurtarıyor! Sismik izolatör nedir, deprem riskini ne kadar azaltır? Deprem sismik izolatör sonradan yapılır mı?

    DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR?

    Depreme karşı geliştirilen basit ancak bir o kadar da etkili bir sistem olan deprem izolatörleri, tüm yapıyı depremin yıkıcı etkisinden koruyor.

    Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması kesiyor. 

    Deprem anında yatay olarak hareket eden izolatöler, yumuşak ancak büyük salınım yaparak depremin sarsıntı gücünü emiyor ve o sırada bina içerisinde bulunanlar neredeyse depremi hissetmiyor.
  • Hayat kurtarıyor! Sismik izolatör nedir, deprem riskini ne kadar azaltır? Deprem sismik izolatör sonradan yapılır mı?

    Normalde bir yapı kendi ağırlığıın onda biri kadar yük taşırken, bu sisteme sahip yapılar bu değerlerin üzerine çıkabiliyor. 

    Sarsıntı yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltan sismik izolatörler; kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.  
  • Hayat kurtarıyor! Sismik izolatör nedir, deprem riskini ne kadar azaltır? Deprem sismik izolatör sonradan yapılır mı?

    SİSMİK DEPREM İZOLATÖRÜ NASIL ÇALIŞIR?

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeofizik Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgün, "Binayı zemine sabitlediğimiz zaman otomatikman bina ve zemin ortak hareket ediyor ve bina zeminden aldığı enerjiyi atıncaya kadar sallanmayı sürdürüyor. Bu sallanma sırasında bina esnekliğini kaybederse yıkılıyor. İzolatör dediğimiz sistem araba amortisörlerinde kullanılan bir sisteme benzer. Yaylı bir sistemle bina zeminden ayrılıyor. Böylece bina, zemindeki davranışın tamamını içine almıyor. İzolatör, zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlıyor."
  • Hayat kurtarıyor! Sismik izolatör nedir, deprem riskini ne kadar azaltır? Deprem sismik izolatör sonradan yapılır mı?

    SİSMİK DEPREM İZOLATÖRÜ SONRADAN YAPILIR MI?

    Prof. Dr. Akgün, bu sistemin, doğru yapılırsa koruma sağladığına değinerek, "Bu sistem sonradan yapılan binalara da uygulanabilir fakat maliyeti yüksek olur. Çünkü kolonlar kesilecek ve kolonların arasına konacak." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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