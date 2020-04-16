Hasan Kızıl kimdir? sorusu sunucusu olduğu Hayat Tamircisi programıyla gündeme geldi. Hasan Kızıl, Hayat Tamircisi programında hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmaya çalışıyor. Hayat Tamircisi programı ve Hasan Kızıl ile ilgili detaylar haberimizde.

HASAN KIZIL KİMDİR?

Hasan Kızıl 1995 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Liseyi açık öğretimden tamamlayan Kızıl, lise döneminde görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesiyle adından söz ettirmişti. Üniversite eğitimi almak isteyen Hasan Kızıl, geçtiğimiz yıl yapılan üniversite sınavına bir kediyi veterinere yetiştirdiği için girememişti. Hasan Yıldız ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.

HAYAT TAMİRCİSİ PROGRAMI HAKKINDA

Farklı içeriği ile izleyicinin beğenisini kazanacak programda, hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmak için kendini adayan nam-ı diğer Hayat Tamircisi Hasan Kızıl’ın hikayeleri ekrana gelecek.

Hasan Kızıl, farklı nedenlerle yürüyemeyen her türlü engelli canı mutlu sona ulaştırmak için zorlu bir mücadelenin içine girecek. Geçirdiği trafik kazası sebebiyle veya yaşadığı hastalıklar nedeni ile yürüme yetisini kaybeden bu hayvan dostlarımızın hem duygusal hem de mutlu anlarını ekrana taşıyacak.

Daha önce kendi imkânlarıyla 500’den fazla engelli canı yürütmeyi başararak hayatlarını tamir eden Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.