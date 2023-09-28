Haberler Sağlık Hayat tarzının kalbe yükü fazla!

Hayat tarzının kalbe yükü fazla! Sigara kullanımının kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, hayat tarzı değişiklikleriyle kalp damar hastalıklarından ölümlerin ciddi oranda azaltılabileceğini belirtti İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:08 facebook

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Dünya Kalp Günü hakkında açıklamalarda bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, kalp damar hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm sebebi olarak birinci sırada yer aldığını belirtti.

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Türkiye’de her yıl 300 bin insanın kalp krizi geçirdiği ve yaklaşık 125 bin kişinin de kalp ve damar hastalıkları nedeni ile öldüğü bilgisini veren Doç. Dr. Ağca, “Bu oldukça ciddi bir rakamdır. Covid-19 pandemisi sürecinde ülkemizde resmi rakamlarla 100 bin civarında kişinin öldüğü düşünüldüğünde yıllık 125 bin ölüm kalp damar hastalıklarının ne kadar ciddi boyutta olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.