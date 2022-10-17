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Hayat üzerinize geldiğinde hatırlamanız gereken 6 önemli madde!

Bazen hayat insanı zorlayabiliyor... Böyle zamanlarla baş etmenin en iyi yolu; daima umutlu olmaktır. Eğer kötü bir gün geçiriyorsanız bu önemli 6 madde size nefes aldıracak!

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  • Hayat üzerinize geldiğinde hatırlamanız gereken 6 önemli madde!

    YAŞADIĞINIZ SIKINTI VE ÜZÜNTÜLER GEÇİCİDİR 

    Belki de tam şu anda kötü bir ay geçiriyorsunuz; maddi, manevi bir sürü probleminiz var. Şunu hatırlatmak isteriz; 5 sene sonra, bugün içinden çıkamayacağınızı düşündüğünüz problemleri hatırlayamayacaksınız bile! Hayatta her şey gelip geçicidir.
  • Hayat üzerinize geldiğinde hatırlamanız gereken 6 önemli madde!

    HERKESİN KENDİNE GÖRE BİR HAYAT AKIŞI VARDIR

    Sizinle aynı yaşta olan birinin sizden daha iyi veya daha kötü şartlara sahip olması bir şey ifade etmez. Bu dünyada herkesin kendine göre bir hayat akışı vardır. Kimisi 25 yaşında evlenir, kimisi 25 yaşında üniversiteye başlar. Hayatın bir standardı yoktur.
  • Hayat üzerinize geldiğinde hatırlamanız gereken 6 önemli madde!

    BAZEN UYUMSUZ OLMAK ÖNEMLİ DEĞİLDİR

    Bazen hepimiz, arkadaşlarımız veya ailemiz arasında dışlanmış gibi hissederiz. Uyumlu olmak adına herkesin izlediği dizileri izleriz, sadece sohbete katılmak için o restorona gideriz.

    Ancak bazen uyumsuz olmak, düşündüğünüz kadar kötü değildir. Herkesin sevdiği şeyleri sevmiyor olabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirin; kendinizi uyumsuz diye etiketlemek yerine şahsınamünhasır biri olduğunuzu kabul edin.
  • Hayat üzerinize geldiğinde hatırlamanız gereken 6 önemli madde!

    DÜNYADA SİZİNLE AYNI ŞEYİ YAŞAYAN MİLYONLARCA İNSAN VAR

    Yaşadığınız durumlarda kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın; her gün milyonlarca insan, aynı durumu yaşıyor. En güzel kısmı da şu; yaşanan durum insani bir durumdur ve her zaman bir çözüm yolu vardır. 
  • Hayat üzerinize geldiğinde hatırlamanız gereken 6 önemli madde!

    NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜZÜ BELİRLEYEN TEK ETKEN SİZSİNİZ

    Partnerinizin veya ailenizin görüşleri sizi korkuttuğu için istediğiniz saç rengini yapamıyor belki de istediğiniz elbiseyi giyemiyor olabilirsiniz. Birkaç yıl sonra, önemli olanın sizin ne istediğiniz olduğunu anlayacaksınız dolayısıyla insanların görünüşüzü nasıl bulduğu pek de önemli olmayacak.
  • Hayat üzerinize geldiğinde hatırlamanız gereken 6 önemli madde!

    TOPLUMUN SİZE DAYATTIĞI ROLLER SİZE AİT DEĞİLDİR 

    Toplumda belli yaşlar için, belli kurallar vadır. Örneğin, 30 yaşında birinin evlenmesi; evlenen birinin de çocuk sahibi olması beklenir. Birgün, sizden beklenen hayat adımlarını yapmadığınızda bunun normal olduğunu ve hayat akışınızın sadece kendinize ait olduğunu anlayacaksınız dolayısıyla toplumun beklentileri artık geçerli olmayacak

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