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        Haberler Sağlık Hayata bağlayan telefon, saat 02.00'de geldi

        Hayata bağlayan telefon, saat 02.00'de geldi

        Antalya'da yapay kalple yaşayan Kadir İrkin (39), saat 02.00'de gelen 'Organ bulundu' telefonuyla hayata tutundu. Trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen Erhan Pekuygun'un (20) kalbi, İrkin'e başarıyla nakledildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:56
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        Hayata bağlayan telefon, saat 02.00'de geldi
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        Kentte yaşayan Kadir İrkin, 2018'de göğüs ağrısı şikayetiyle Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp yetmezliği teşhisi koyulan İrkin, doktorların yönlendirilmesiyle geldiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve kalbinin yüzde 20'si çalışan Kadir İrkin'e, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp takıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kalp nakli için sıraya giren Kadir İrkin, bir süre kalbini çantasında taşıdı. Yaklaşık 2 ay önce kalp krizi geçiren Kadir İrkin, yoğun tedavi sonrasında taburcu oldu. 22 Aralık'ta saat 02.00'de gelen telefonla hayatı değişen Kadir İrkin'e, Alanya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Erhan Pekuygun'un kalbi nakledildi.

        "2018'DE KALP PİLİ TAKILDI"

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım'da tedavi gören Kadir İrkin, nakil sonrasında kendisini çok daha iyi hissettiğini belirterek, yaşadığı zorlukları anlattı.

        İrkin, "Kepez Devlet Hastanesi'ne gittim, acilen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. 2018 yılında kalp pili takıldı. Uyuyamıyor, yürüyemiyor, geceleri hep sıkıntı çekiyordum. Yapay kalp takılacağını söylediler ama nakil bulamazsın, dediler. Ömer hocamız dahil olmak üzere herkes ilgilendi. Cihaz taktılar bana şimdi de nakil oldum" dedi.

        "AMELİYAT 8 SAAT SÜRDÜ"

        Gece gelen telefonla hayatının değiştiğini belirten Kadir İrkin, "Evde yatıyordum. Gece saat 02.00'de aradılar, hemen hastaneye gelmemi söylediler. Hemen evden çıkıp hastaneye geldim. 8 saat ameliyat sürdü. Nakil oldum. Şimdi Allah'a çok şükür, çok iyiyim. Bağış yapan aileye de çok teşekkür ederim. Allah doktorlarımızdan, herkesten bin kere razı olsun. Herkesin bağış yapmasını istiyorum. Hayalim buradan çıkıp çocuklarımın yanına gitmek" diye konuştu.

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