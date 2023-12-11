Haberler Yaşam Hayata bir daha asla aynı pencereden bakamayacaksınız: 5 budizm felsefesi

Hayata bir daha asla aynı pencereden bakamayacaksınız: 5 budizm felsefesi Hayat çoğu zaman zorluklarla doludur. Bu zorluklardan kaçmak daha cazip gelse de onlarla yüzleşmemiz hayatımızı yaşayabilmemiz açısından daha tatmin edicidir. Budist öğretiler, evrenin doğal düzenine direnmek yerine yaşamı bütün olarak ele almayı, olumsuz yönleri bile kucaklamayı ve gerçekliğe uyum sağlamaya teşvik eder. İşte, Budizm'den hayata dair 5 gerçek… Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:26 facebook

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ENDİŞELENMENİN SİZE HİÇBİR FAYDASI YOKTUR Vietnamlı bir Budist rahip olan Thich Nhat Hanh şöyle diyor: Endişelenerek hiçbir şeyi çözüme kavuşturamazsınız. Burada anlatılmak istenen, gelecekle ilgili aşırı endişelenmeniz geleceğinizi değiştirmeyeceği; yani gelecekteki sorun veya mutluluklar üzerine düşünmek yerine şu anı yaşamanız gerektiğidir.

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MUTLU OLMAK İSTİYORSANIZ GERÇEĞİ OLDUĞU GİBİ GÖRMELİSİNİZ Amerikalı budist Pema Chödrön'e göre, iki alternatifimiz var: Ya inançlarımızı sorgularız ya da sorgulamayız. Ya gerçekliğin sabit versiyonlarını kabul ederiz ya da onlara meydan okumaya başlarız. Burada anlatmak istediği sabit inanç ve varsayımlara meydan okumanın önemidir. Sabit gerçekleri direkt kabul etmekle, sorgulama yolculuğuna çıkmak arasındaki seçime dikkat çekiyor.