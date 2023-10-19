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        Haberler Yaşam Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 acı gerçek!

        Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek!

        Hayata karşı zorluklarla baş edebilmek için bazı gerçeklerle yüzleşmek ve olanı kabullenmek gerekir. Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek anlamı ile amacını, nasıl daha iyi kavrayabileceğinize yardımcı olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:29
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        1

        DAHA AZ TEPKİ VERİN

        Daha az tepki vermeyi öğrenin. Tepkinizi kontrol ettiğinizde kimse sizi manipüle edemez.

        2

        BAŞKALARINI DEĞİL KENDİNİZİ KONTROL EDİN

        Başkalarını kontrol etmek güçtür ancak kendinizi kontrol etmek gerçek güçtür.

        3

        SÜRECE GÜVENİN

        Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sürece güvenin. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar şanslı olursunuz.

        4

        BEKLENTİYE GİRMEYİN

        Hiçbir şey beklemeyin her şeyi takdir edin. Hayatınızdaki küçik şeyler için minnettar olun bu iç huzuru bulmanıza yardımcı olacaktır.

        5

        ARKADAŞLARINIZI AKILLICA SEÇİN

        Arkadaşlarınızı sadece duygusal yönden bakarak değil akıllıca adımlar atarak seçin. Daha iyi olmanın en kolay yolu kendinizi daha iyi insanlarla çevrelemektir.

        6

        İNSANLARA HER ŞEYİ ANLATMAYIN

        İnsanlara her şeyi anlatmayın, çoğu insan umursamaz ve bazıları gizlice başarısızlığınızdan mutluluk duyar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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