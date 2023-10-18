Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek!
Hayata karşı zorluklarla baş edebilmek için bazı gerçeklerle yüzleşmek ve olanı kabullenmek gerekir. Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek anlamı ile amacını, nasıl daha iyi kavrayabileceğinize yardımcı olacak
DAHA AZ TEPKİ VERİN
Daha az tepki vermeyi öğrenin. Tepkinizi kontrol ettiğinizde kimse sizi manipüle edemez.
BAŞKALARINI DEĞİL KENDİNİZİ KONTROL EDİN
Başkalarını kontrol etmek güçtür ancak kendinizi kontrol etmek gerçek güçtür.
SÜRECE GÜVENİN
Elinizden gelenin en iyisini yapın ve sürece güvenin. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar şanslı olursunuz.
BEKLENTİYE GİRMEYİN
Hiçbir şey beklemeyin her şeyi takdir edin. Hayatınızdaki küçik şeyler için minnettar olun bu iç huzuru bulmanıza yardımcı olacaktır.
ARKADAŞLARINIZI AKILLICA SEÇİN
Arkadaşlarınızı sadece duygusal yönden bakarak değil akıllıca adımlar atarak seçin. Daha iyi olmanın en kolay yolu kendinizi daha iyi insanlarla çevrelemektir.
İNSANLARA HER ŞEYİ ANLATMAYIN
İnsanlara her şeyi anlatmayın, çoğu insan umursamaz ve bazıları gizlice başarısızlığınızdan mutluluk duyar.