Hayata karşı bakış açınızı değiştirecek 6 ilke ve gerçek!

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BEKLENTİYE GİRMEYİN Hiçbir şey beklemeyin her şeyi takdir edin. Hayatınızdaki küçik şeyler için minnettar olun bu iç huzuru bulmanıza yardımcı olacaktır.

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ARKADAŞLARINIZI AKILLICA SEÇİN Arkadaşlarınızı sadece duygusal yönden bakarak değil akıllıca adımlar atarak seçin. Daha iyi olmanın en kolay yolu kendinizi daha iyi insanlarla çevrelemektir.

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İNSANLARA HER ŞEYİ ANLATMAYIN İnsanlara her şeyi anlatmayın, çoğu insan umursamaz ve bazıları gizlice başarısızlığınızdan mutluluk duyar.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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