- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Uşak'ta bakıma muhtaç bir çok sokak hayvanını sahiplendiren hayvansever Acar, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan bir vatandaşın, artık yürüyemediğini ve sokağa bırakıldığını bildirdiği iki aylık kangal kırması yavru köpeği evine aldı.
AA'nın haberine göre arka ayakları tutmayan ve açlıktan ölümle pençeleşen köpek yavrusunu veterinerlere götürerek tedavi ettiren Acar, "Pamuk" ismini verdiği köpek yavrusu hayata tutununca sahiplenmeye karar verdi.
Pamuk için evinin bahçesinde yaşam alanı oluşturan Acar, yedi aydır can dostunun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Pamuk'a üç tekerlekli yürüteç yaptıran Acar, çok sevdiği köpeğini yanından ayırmıyor, onunla parklara yürüyüşe çıkıyor, çarşıda alışveriş yapıyor.
"GÖZLERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Pamuk'un yaşama umudu haline gelen Safiye Acar, yaptığı açıklamada, Pamuk'un hastalık ve açlıktan ölmek üzereyken kendisine getirildiğini söyledi.
İlk tedavisinin ardından veterinerlerin iki aylık pamuğun yürüyemeyeceğini söylediklerini hatta uyutulması yönünde öneride bulunduklarını anlatan Acar, gözlerinden çok etkilenen pamuğun uyutulmasına razı olamadığını, ona bakmaya karar verdiğini söyledi.
Uzun süre şirketlerde muhasebecilik yaptığını, bir süredir işsiz olduğunu o nedenle gün boyu pamukla ilgilendiğini anlatan Acar, "Hayat bizi bir şekilde yan yana getirdi. O benim çocuğum gibi. Onun mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Dışkısını ve idrarını tutamadığı için bahçede kalıyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Aramızdaki sevgi o kadar büyük ki ne o bensiz ne de ben onsuz yapabilirim" dedi.
YÜRÜTEÇLE SOKAKTA GEZİYOR
Babasının yardımıyla plastik su borularından pamuk için üç tekerli özel yürüteç yaptıklarını, pamuk büyüdükçe yürüteci revize ettiklerini anlatan Acar, yürüteçle pamuğu gezdirerek mutlu etmeye çalıştığını söyledi.
Safiye Acar, pamuğun diğer köpeklerle diyalog kurmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Her gün saatlerce sokakta geziyoruz. Yürütecine alıştı, artık neredeyse diğer köpeklerle oyun bile oynayabiliyor. İyileşme imkanı yok, bu beni çok üzüyor ancak ona hayatımın sonuna kadar bakacağım." şeklinde duygularını dile getirdi.
Acar, engelli bir köpeğe bakmanın zorlukları olduğuna da dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Günün büyük bölümü pamukla ilgilenerek geçiyor, yapışık ikiz gibiyiz. Alışverişe, gezmeye hep beraber gidiyoruz. Ben olmasam tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz. Temizliğine çok özen gösteriyorum. Pamuk şu an 9 aylık, hala büyüyor, büyüdükçe yürütecini geliştirmek zorundayız. Ben tüm hayvanların yaşam hakkı olduğunu savunan biriyim, bu nedenle herkesin imkanı dahilinde sokak hayvanlarına yardımcı olmasını istiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.