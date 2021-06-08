6 saatten az uyuyanlara kötü haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkHAYATİ KURAL! 6 saatten az uyku Alzheimer, kanser ve kısırlık sebebi - Haberler
ABONE OL

6 saatten az uyku Alzheimer, kanser ve kısırlık sebebi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde Alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını, kilo vermeyi engellediğini söyledi

HAYATİ KURAL! 6 saatten az uyku Alzheimer, kanser ve kısırlık sebebi - Haberler
6 saatten az uyuyanlara kötü haber!
0:00 / 0:00
DHA

NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, yetişkin ve çocuk bireylerde sağlıklı uykunun önemini anlattı.

Çocuklarda en az 7 saat uykunun gerekli olduğunu belirten Altuntaş, 6 saatin altında uyuyan yetişkinlerde ise özellikle alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklarla kilo verme problemi görüldüğünü dile getirdi. Kilo vermenin uyku esnasında salınan iki önemli hormona bağlı olduğunu belirten Doç. Dr. Altuntaş, bunlardan ilkinin 'ghrelin' denilen hormon olduğunu belirtti.

'GECE 00.00-03.00 ARASI UYUMAZSANIZ VÜCUT KARBONHİDRAT İSTİYOR'

Gece 00.00 ile 03.00 arasında uyunmadığı takdirde 'ghrelin' denilen hormonun özellikle karbonhidrat tüketmeyi tetiklediğini belirten Altıntaş, "Bir gece 00.00 ile 03.00 arasında uykusuz geçirdiniz ve acıktınız, buzdolabına gittiniz. Buzdolabına gittiğiniz zaman orada bir yerde dondurma var bir yerde de salata var. Hangisini tercih edersiniz? Dondurmayı tercih edersiniz. Aslında bu sizin tercihiniz değil. Bu, sizin içinizdeki bir hormonun tercihi. Ghrelin dediğimiz bir hormon var. Ghrelin size diyor ki; 'Dondurmayı ye, şekeri ye, karbonhidratı tüket'. Dolayısıyla bizim tercihimizi yapan bu içimizdeki ghrelin dediğimiz hormon. Demek ki uyumadığımız takdirde, gece 00.00 ile 03.00 arasını uykuda geçirmediğimiz takdirde durmadan vücut karbonhidrat tüketmeyi istiyor" dedi.

'BÜYÜME HORMONU SALGILAMAYAN VÜCUT KİLO VEREMEZ'

Vücutta ikinci etkiyi büyüme hormonunun yarattığını söyleyen Altıntaş, "İkincisi ise bizim büyüme hormonu dediğimiz bir hormon var. Bu hormonun özelliği çocukları büyütür. Yaşlılardaysa ya da ergenliğe gelmiş insanlardaysa erkeklerde göbek yağlarını, kadınlarda ise basen yağlarını eritir. Aynı zamanda kaslı olmamızı sağlar. Bu hormon ne zaman salgılanır? Sadece gecenin ilk yarısında, yani saat 23.00 ile 03.00 arasında salınır. Siz bir gece uyumadınız, saat 3'ü geçirdiniz ki şu an özellikle o sıkıntıları çekiyoruz. Bu saatleri uykusuz geçirdiğiniz için bu hormon salınmayacak. Dolayısıyla doğal olarak da bu hormon olmadığı için istediğiniz kadar diyet yapın, diyetisyene gidin. Sizden şu sözü duyacağız: 'Hocam ben su içsem yarıyor'. İşte bunun sebebi vücudunuzun metabolizmasının yavaşlamış olması. Dolayısıyla growth hormonunun salınmaması size kilo aldırıyor" diye konuştu.

'6 SAATİN ALTINDA UYUMAK ALZHEIMERA NEDEN OLUR'

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, bir insanın mutlaka en az 6 saat uyumasını gerektiğini kaydederek, "Mutlaka en az 6 saat uyumayı tavsiye ediyorum. 6 saatin altında uyuyanlarda yapılan çalışmalarda şunu göstermişler, birincisi kilo almışsınız. Büyüme hormonu salınmaz, ghrelin salınır şekerlere karşı ilginiz artar. İki Alzheimer hastalığı biliyorsunuz insan ömrünün uzamasıyla beraber iki kişiden bir kişide artık 80 yaş üzerinde görülmeye başladı. Ayrıyeten 6 saatin altında uyuyan, mesela 4 saatin altında uyumuş önümüzde örnekler var. Margaret Thatcher 4 saatin altında uyurdu. Ya da Ronald Reagan 4 saatin altında uyurdu. Bu ikisi de Alzheimer hastası olmuştur. Yani 6 saatin altında uyumak Alzheimer hastalığına sebep olur" ifadelerini kullandı.

'AZ UYKU HEM KANSERE HEM DE KISIRLIĞA NEDEN OLUR'

6 saatin altında uyumanın hormonal kanserlere neden olduğunu dile getiren Altıntaş, "Özellikle hormonal kanserler dediğimiz meme kanseri, kolon kanseri ve prostat kanseri artar. Hemşirelerde yapılan bir çalışma var. Gece uyumayan, gece nöbet tutan hemşirelerde kanserin yüzde 200 daha fazla arttığı gösterilmiş. Yine hormon seviyesi, erkeklik hormonu seviyesi her geçen sene azalır. 6 saatin altında uyuyan erkeklerde vücudundaki erkeklik hormonu seviyesi, kendilerinden 10 sene daha yaşlı bir erkeğin erkeklik hormonu seviyesine düşer. Dolayısıyla kısırlığa da sebep olabilir. Yani üremenizi azaltır. Bir taraftan hem uyumamak sizi yaşlandırıyor, hem de üremeyle ilgili problemler açığa çıkıyor. Ayrıyeten de çocuklarda da çok ciddi öğrenme problemlerine sebep olabilir" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dumping sendromu nedir? İşte Dumping Sendromu belirtileri ve tedavisi
SAĞLIKDumping sendromu nedir?
Kondromalazi Patella nasıl bir hastalık? Kondromalazi Patella hastaları nelere dikkat etmeli?
SAĞLIKKondromalazi patella hastalığından tamamen kurtulmak ...
MÜJDE! Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var
SAĞLIKBakan Koca'dan aşı müjdesi!
NANE, SARIMSAK, TARÇIN! Korona sonrası koku kaybını önlüyor! - Haberler
SAĞLIKKorona sonrası koku kaybını önlüyor!
Moderna, Avrupa ve Kanada'daki gençler için Covid-19 aşısına onay istiyor
SAĞLIKModerna, Avrupa ve Kanada'daki gençler için Covid-19 ...
Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 142 bin 512 oldu
SAĞLIKİşte Covid-19'la mücadele kapsamında aşılanan kişi ...
CESARET VERİCİ İŞARETLER! Dünya Sağlık Örgütü'nden iyi haber! - Haberler
SAĞLIKDünya Sağlık Örgütü'nden iyi haber!
3. doz aşı olmanın bir sakıncası var mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk TV'de açıkladı - Haberler
SAĞLIK3. doz aşı olmanın bir sakıncası var mı?
SON DAKİKA! 18 yıl sonra bir Alzheimer ilacına onay! - Haberler
SAĞLIK18 yıl sonra bir Alzheimer ilacının kullanımına onay ...
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 647
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı